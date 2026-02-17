Milyonlar İçin İkramiye Hesabı! İşte Masadaki 3 Senaryo

Yeni yıl itibarıyla milyonlarca emeklinin alacağı zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 artırılırken, memurlar ile memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam aldı. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı memur zam oranına eşitlenerek yukarı çekildi. Böylece en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise 20 bin TL seviyesine yükseldi.Emekli taban aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla, SSK ve Bağ-Kur üzerinden hisseleri oranında maaş alan dul ve yetimlerin aylıkları da 20 bin TL üzerinden hesaplanmaya başlandı.Yeni maaşlar ve zam farkları hesaplara yatarken gözler hükumetin bayram ikramiyesi için atacağı adıma çevrildi.Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Bütçe imkanlarına bağlı olarak 6.000 TL seçeneği de gündemde.Emekli bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL'ye çıkmasıyla emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL alacak. 5.500 TL olursa 11 bin TL, 6 bin TL olursa ise 12 bin TL hesaplara yatacak.Bayram ikramiyesi sadece SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerini değil, çok geniş bir kesimi kapsıyor.Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;-SSK (4A) emeklileri-Bağ-Kur (4B) emeklileri-Emekli Sandığı (4C) emeklileri-Malullük aylığı alanlar-Vazife malullüğü aylığı alanlar-Sürekli iş göremezlik geliri alanlar-Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)-65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar-Şehit yakınları-Gaziler ve muharip gaziler-Güvenlik korucuları-Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleriVefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiyeden hisse oranında yararlanıyor. Örneğin, yüzde 75 oranında dul aylığı alan kişi, ikramiyenin yüzde 75'ini, yüzde 50'sini alan ikramiyenin yüzde 50'sini, yüzde 25'ini alan ise yüzde 25'i kadar ikramiye alıyor.65 yaş aylığı alanlar dahil listedeki diğer hak sahiplerine ise hisse bazlı değil, bayram ikramiyesinin tamamı hesaplarına yatıyor.Bayram ikramiyesi; dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bağlanan oran kadar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise iş göremezlik oranı kadar yatırılacak.İkramiye 5.000 TL'ye çıkarılırsa, hisse bazlı ikramiye hesabı şu şekilde:%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL%75 oranında aylık alan eş: 4.125 TL%50 oranında aylık alan eş: 2.750 TL%25 oranında aylık alan eş: 1.375 TL%75 oranında aylık alan eş: 4.500 TL%50 oranında aylık alan eş: 3.000 TL%25 oranında aylık alan eş: 1.500 TLDul ve yetimler böylelikle iki bayramda en az 7.500 TL, en çok ise 9 bin TL ikramiye alacak.Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden alınacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.Ödeme takvimi taslağına göre normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.26 Mayıs Salı yarım gün arife ile başlayan Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.