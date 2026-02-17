Apple Music Arayüzünü Yeniliyor!

Apple bugün yayınladığı iOS 26.4 beta sürümü ile Apple Music deneyimini görsel olarak zenginleştiriyor. Kullanıcıların uzun süredir beklediği arayüz değişiklikleri nihayet bu güncellemeyle hayata geçiyor. Özellikle albüm ve çalma listesi görünümlerindeki yenilikler uygulamanın çehresini tamamen değiştiriyor.Güncellenen uygulamada bir albüm veya çalma listesi görüntülendiğinde arka plan artık statik kalmıyor. Şarkı listesi albüm kapağıyla uyumlu bir renk tonuna bürünerek daha bütünleşik bir görsel şölen sunuyor. Apple bu değişikliğin sadece basit bir renk eşleşmesi olmadığını sanat eserini tamamlayan ve duygusunu yansıtan özel bir atmosfer yarattığını belirtiyor.Müzik keyfinin yanı sıra etkinlik takibi de artık uygulama üzerinden çok daha kolay yapılabilecek. Yakınınızdaki Konserler özelliği sayesinde sevdiğiniz sanatçıların turne tarihleri ve bölgenizdeki etkinlikler anında görüntülenebilecek. Ayrıca TV ve Podcast uygulamalarıyla ortak çalışan yeni profil ekranı hesap bakiyesi yükleme ve hediye kartı kullanma gibi işlemleri daha pratik hale getiriyor.