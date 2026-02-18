Türkiye'nin Başarısı İsrail'i Rahatsız Etti! ' İspanya'nın Gözü KAAN'da '

Maariv'e göre, İspanya Türk yapımı KAAN savaş uçağını satın almakla ilgileniyor. Haberde, Madrid ile Ankara arasındaki güvenlik ilişkilerindeki ısınmanın arka planında, İspanya'nın Ağustos 2025'te ABD yapımı F-35 Lightning II tedarik planını iptal etmesinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca haberde, Avrupalı ortaklarıyla yaşadığı zorluklar nedeniyle İspanya'nın Türk savaş uçağına yöneldiği ifade edildi.İsrail merkezli Maariv'e göre, Defensa y Seguridad'de yer alan haberde, İspanyol şirketi ITP Aero ile Türk şirketi TEI arasında KAAN için motor geliştirmeye odaklanan stratejik bir sanayi ittifakı oluşturuluyor. Bu adımın teknik bir 'hayatta kalma ortaklığı' olarak tanımlandığı aktarıldı.Haberde, söz konusu iş birliğinin Fransa, Almanya ve İspanya'nın Avrupa'nın yeni nesil hava gücünü geliştirmeyi amaçlayan ortak stratejik girişimi olan Future Combat Air System (FCAS) programına alternatif oluşturabilecek bir seçenek olarak görüldüğü kaydedildi.Maariv'e göre, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın bir diğer önemli adımı Aralık 2025'te atıldı. İspanya'nın Türkiye'den 2,6 milyar avro karşılığında 30 adet Hürjet eğitim uçağı satın almak üzere anlaşma imzaladığı belirtildi.Haberde, Türk yetkililerin Ocak 2026'da İspanya ile KAAN programında iş birliğini değerlendirmeye açık olduklarını teyit ettiği aktarıldı. Analistlerin ise bu süreci, FCAS projesinin başarısız olması halinde İspanya için bir 'B Planı' olarak değerlendirdiği ifade edildi.Haberde, Türkiye'den alım talebinin ışığında birkaç ay önce yaşanan bir iptalin de gündeme geldiği belirtildi. 'JPost'ta yer alan habere göre, İspanya, İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile 285 milyon dolar değerindeki doğrudan anlaşmayı iptal etti.Anlaşmanın Spike LR2 tanksavar füzelerini kapsadığı ifade edildi. Ayrıca İspanya'nın İsrail ile doğrudan bir sözleşmeden kaçındığı aktarıldı.İsrail merkezli gazeteye göre, iş birliğinin odağında Türkiye'nin Mayıs 2025'te tanıttığı ve Şubat 2026 başında Kritik Tasarım Gözden Geçirme (CDR) aşamasına giren TF35000 motoru yer alıyor. 35.000 libre itiş gücüne sahip bu motorun, Amerikan menşeli General Electric F110 motorlarının yerini almasının hedeflendiği belirtildi.Habere göre iş bölümü kapsamında TEI üretim kabiliyetleri ve altyapıyı sağlarken, ITP Aero özellikle 'sıcak kısım' (hot part) alanında, düşük basınç türbini (LPT) vurgusuyla teknik uzmanlık sunacak.Proje takviminin iddialı olduğu belirtilirken, ilk prototip için yer testlerinin 2026'da başlaması, 2029'da yeni motorun kullanılacağı bir uçuş gerçekleştirilmesinin planlandığı aktarıldı. Nihai hedefin KAAN'ı tamamen Amerikan vetolarından bağımsız bir uçak haline getirmek olduğu ifade edildi.Haberde, İspanya açısından bu adımın Madrid ve Bask Bölgesi'ndeki Ar-Ge merkezlerinin korunmasını ve Fransız şirketi Safran'a bağımlılıktan kurtulmayı mümkün kılacağı belirtildi. Türkiye için ise bu ortaklığın, uçağın Endonezya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracatı açısından kritik olan 'Avrupa mührü' ve EASA sertifikasyonu anlamına geldiği vurgulandı.Maariv'e göre, teknik açıdan çift motorlu konfigürasyonda toplam 70.000 libre itiş gücüne sahip KAAN'ın Mach 1.4 ila 1.6 hızlarında 'supercruise' (art yakıcı kullanmadan süpersonik seyir) kabiliyeti ve düşük termal iz sunacak şekilde tasarlandığı belirtildi.Haberde, bu özelliklerin uzun süre art yakıcı kullanmadan süpersonik hızlarda uçmakta zorlanan ve bu nedenle yakıt tüketimi ile termal izi artan Amerikan F-35 Lightning II uçağına karşı avantaj sağladığı iddia edildi.