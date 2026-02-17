Falezlerde Gizli Oda! Güvenlik Kamerası Bile Var...

Konyaaltı Sahili'nde 'Varyant' olarak bilinen bölgeden başlayıp Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde toplam 9 kilometre uzunluğundaki falezlerde üst yapı sorununun yanı sıra, kayalıklar içerisine oyulmuş tüneller ve baraka tarzı kaçak yapı sıkıntısı da yaşanıyor.Antalya kıyılarında birçok noktada hobi amaçlı dalışlar yapan ve sanal medyada paylaşan Hüseyin Fırat, ilk olarak geçen günlerde, yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerin bulunduğu Konyaaltı Caddesi bölgesinde yaptığı dalış sırasında, kayalıklar arasında beton fark etti. Kayalıklardan tırmanan Fırat, falezlerin üzerinde kaçak betonarme yapı ile karşılaştı. Denize kadar inen demir ve beton merdivenlerden çıkan Fırat, beton duvarlar ve demir kapı olduğunu gördü. Demir kapıdaki delikten görüntü alan Fırat, içeride kano, sandalyeler, duş ve av malzemeleri bulunan bir oda ve karayla bağlantılı olduğu düşünülen merdivenleri görüntüledi.Denizden dalış yaparak kayalıklara tırmanan ve barakayı görüntüleyen Fırat, 'Arkadaşlar şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Falezlerin altındayım, en yakın plaj bayağı uzakta. Diğer tarafta zaten plaj yok. Adamın biri tahtadan bir baraka yapmış buraya. Bayağı bir yerleşke, şark köşesi filan. Bu malzemeyi nereden getirdi, nasıl yaptı? Adam mangal yeri bile yapmış. Merdivenle çıkıyorsunuz. Burası özel mülkiyete konu olamayacak bir yer. Adam taşlarla tahtalarla güzel yer yapmış, denize sıfır' diyerek duruma tepki gösterdi.Hafta sonları hobi amaçlı dalışlar yaptığını belirten Hüseyin Fırat, 'Dalış sırasında bulduğum değerli, değersiz eşyaları çıkartıyorum. Bunu yaparken de aynı zamanda su altı ve kıyı ekosistemleri ile ilgili gözlemlerimi de takipçilerimle paylaşıyorum. Bunlarla ilgili videoları paylaşıyoruz. Bu tarz bir yapıyı bir Lara'da falezlerin altında, bir de Konyaaltı'nda gördük. Konyaaltı'nda gördüğümüz betonarme bir yapıydı. Lara'da gördüğümüz yapıysa ağırlıklı tahta olmakla birlikte burada da beton dökülmüştü. Yapıyı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Çünkü normalde karşılaştığımız bir şey değil. Falezler, hassas bölgeler olduğu için koruma altındaki alanlar. Dolayısıyla dikkatimizi çekti' dedi.Baraka yapıların genişlemeye devam ettiğini belirten Fırat, 'Biz yapıyı bulduğumuzda bazı kısımları daha bitmemişti. İçinde bir yaşam alanı oluşturulmaya başlanmış. Dikkatimizi çekti ve bunu takipçilerimizle paylaşmak istedik. İlgili kamu kurumlarının da gerekli işlemleri yapacağını düşünüyoruz. Konyaaltı'ndaki yapı daha farklıydı. Dışarıdan baktığımızda bir mağaranın etrafı sanki betonla çevrilmiş, kapatılmış. Girişine bir kamera konulmuş. İçerisinde o kapının küçük bir boşluk vardı. Oradan baktığımızda, içerisinde özel eşyalar gördük. Bazı av malzemeleri, duş alanı, asansör vardı. Öğrendiğimiz kadarıyla orası bir özel apartmana aitmiş' diye konuştu.Lara bölgesindeki barakanın da tahta, taş ve betondan oluştuğunu dile getiren Fırat, 'Çok geniş bir alana yayılmış. Biz keşfettiğimizde hala bitmemiş kısımları vardı. Yayılmaya devam ediyordu. Buradaki yapı nasıl yapılmış doğrusu; anlamadım. Çünkü oraya karadan ulaşım yok. Denizden de biraz zor, çünkü kayalık alan olduğu için çok şaşırdım. Orada o yapının yapılmış olması bizi çok şaşırttı' dedi.