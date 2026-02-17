Meclis Sapkınlığa Geçit Vermiyor!

Türkiye, LGBT propagandasına geçit vermiyor...Ancak bazı gruplar, ısrarla bu konuda propaganda yapmaya devam ediyor.Bu grupların LGBT propagandası yapmasına ve aile kurumunun bozulmasına ise müsaade edilmeyecek.Ayrıca çocukların korunması için de bazı adımlar atılacak...Yapılacak olan yeni düzenlemede sıkı kurallar getirilecek.Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın gerekçesinde ise aile kurumunun korunması, toplumun değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi ve cinsiyetsizleştirme ile daha etkin mücadele edilmesi yer alıyor.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; cinsiyetini değiştirmek isteyenler, başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini talep edecek.- Ancak iznin verilebilmesi için de bazı şartlar bulunuyor. Buna göre kişinin 25 yaşını doldurmuş olması ve evli olmaması gerekiyor.- Ayrıca cinsiyet değişikliği talep eden kişinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen bir araştırma hastanesinde en az 3 ay aralıklarla yapacağı 4 değerlendirme sonucunda vereceği resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şart olacak.- İzin alınmadan yapılmak istenen cinsiyet değişikliğine yönelik hiçbir tıbbi müdahale de artık yapılamayacak.Kanunla belirlenen şartlara aykırı olarak kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunana üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası verilecek.Cinsiyet değiştirme ameliyatı çocuğa karşı ve yetkili olmayan bir kişi tarafından yapılmışsa söz konusu cezalar daha artırılacak.Bu sayede de çocuklar koruma altına alınmış olacak.Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahale yaptıran kişiye ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.Taslakta ayrıca alenen teşhircilik yapanların cezası da bir yıldan üç yıla çıkarılıyor.Cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan, dört yıla kadar hapis cezası verilecek.