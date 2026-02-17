30 Milyon Dolar İle Ne Planlıyordu? İmamoğlu'nun Kasalarıyla Yoğun İletişim

İstanbul Bakırköy'deki yüksek güvenlikli sitede Mestur Döviz'in sahibi Bilal Durmaz'ın aracından çalınan 30 milyon doların ardından geriye birçok soru işareti kaldı. Otoparktaki iki aracın bagajından para çalan şebekenin farklı uzmanlıklara sahip azılı hırsızlardan oluştuğu tespit edildi.Şebeke içinde bilişim hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılıkla sisteme sızabilecek isimlerin yanı sıra, işler ters gittiğinde 'kan dökmekten' çekinmeyecek kasten yaralama ve tehdit sabıkalı şiddet yanlısı isimlerin bir araya geldiği görüldü.Bu tehlikeli kadro, soygun için gereken planı profesyonelce 15 dakikada tamamladı. Soygun ekibinde en çok dikkat çeken isim, baskında evinden 1 milyon 655 bin dolar nakit para çıkan ve grubun başı olduğu değerlendirilen Kemal Kırmızıdemir.Soygun saatlerinde Kırmızıdemir'in yaşadığı sitedeki girişçıkış görüntülerinin silinmiş olması dikkat çekti. Grubun içinde daha önce 'kara para aklama' suçundan soruşturma geçiren Ömer Faruk Savaşçı'nın yer alması, şebekenin çalınan devasa meblağı sisteme sokma konusundaki hazırlığı olarak değerlendiriliyor.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Bilal Durmaz'ın Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında mali polis tarafından ifadesi alındı.Neden bu kadar büyük bir tutarı nakit olarak taşıdığı sorusuna yanıt veren Durmaz, babası Atilla Durmaz hakkında devam eden soruşturma dosyasını işaret etti.Durmaz, 'Kısa süre önce dükkânımı taşıdım ve yeni dükkânımda tadilat vardı. Araçlarımın bulunduğu otoparka site gereği çok güvenlikli olması sebebi ile güvenmiştim' dedi.Durmaz yaklaşık 30 milyon doları bulan meblağın dökümünü şu şekilde yaptı: 'Özel bir bankadan ihtar yoluyla çekilen yaklaşık 2 milyon dolar. 2025 yılı Kasım ayında Büyükçekmece'deki lüks sitesinde bulunan dairesinin satışından elde edilen 1.5 milyon dolar.Şahsi ticari faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 1 milyon dolar. SUMA Global firması ile yapılan parite işlemlerinden elde edilen ve Ahmet Şahin isimli şahsa ait olan 25.5 milyon dolar (21.5 milyon Euro karşılığı). SUMA Global firmasına ait olan kısım 'nakit beyan formu' ile ispatlı.'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz haftalarda Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlenen operasyonda ele geçirilen 5 milyar liralık belgelenemeyen servetin, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere uzanan bir rüşvet ve suç geliri ağına ait olduğu iddia edilmişti.Hazırlanan iddianamede; Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve 'para kasaları' Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptanmıştı.Tanık Tolgahan Erdoğan'ın beyanlarına göre ise VIP araçlarla 50 milyon dolar taşındığı belirtildi. Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'ın otoparktaki araçlarından çalınan paraların İBB'nin kayıp paraları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.