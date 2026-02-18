Apple’dan Üç Yeni Yapay Zeka Cihazı Geliyor!

Teknoloji dünyasının devleri yapay zeka destekli giyilebilir cihaz pazarına yönelirken, Apple da bu alanda büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın güvenilir raporuna göre, Apple üç yeni giyilebilir yapay zeka cihazı üzerinde çalışıyor. Bu cihazların bu yılın sonlarından önümüzdeki yılın sonlarına kadar olan süreçte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üzerinde çalışılan bu üç cihazın akıllı gözlük, akıllı yaka iğnesi ve daha gelişmiş özelliklere sahip AirPods olduğu belirtiliyor.Bu yeni nesil cihazların birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması planlanıyor. Apple’ın yakın zamanda Google ile yaptığı yapay zeka anlaşması, bu cihazların temelini oluşturacak gibi görünüyor. Apple’ın yeni giyilebilir cihazlarında Google’ın Gemini yapay zeka modelini kullanacağı tahmin ediliyor. Özellikle Gemini’nin kameralı ve canlı mod özelliklerinin, Apple’ın kameraya sahip cihazlarında çevreye duyarlı anlık işlevler sunması bekleniyor.Geliştirilen cihazlardan ilki olan akıllı gözlükler, şu an için ekransız bir tasarıma sahip olacak. Meta Ray-Bans modeline benzemesi beklenen bu Apple akıllı gözlüklerinde kamera, mikrofon ve hoparlörler bulunacak. İki adet kamera sensörü sayesinde hem fotoğraf ve video çekimi hem de çevresel farkındalık işlemleri yürütülecek. Gözlüklerin doğrudan Apple mağazalarında denenip kişiye özel ölçülendirilebileceği ifade ediliyor. Bu cihazın kayıt yapma, rehberlik, anlık çeviri ve sesli betimleme gibi özellikler sunması planlanıyor. Gözlüklerin gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenirken, bu yıl içinde Vision Pro veya Apple Watch modellerinde olduğu gibi bir ön gösteriminin yapılması da ihtimaller dahilinde yer alıyor.Bir diğer yenilik ise sevilen kulaklık serisi AirPods cephesinden geliyor. Yeni nesil AirPods Pro 3 modeline kızılötesi kameraların ekleneceği raporlanıyor. Bu kameralar fotoğraf çekmek yerine Vision Pro’daki gibi el hareketlerini takip etmek için kullanılacak ve karanlık ortamlarda da çalışabilecek. Bu sayede kullanıcılar basit el hareketleriyle müziği kontrol edebilecek veya antrenmanlarına yön verebilecek. Kulaklıkların 2026 yılına kadar piyasaya çıkabileceği ve gözlükler için el takibi teknolojisinde bir test niteliği taşıyabileceği konuşuluyor.Raporda öne çıkan son cihaz ise kameralı bir akıllı yaka iğnesi. The Information’ın önceki raporlarıyla da örtüşen bu bilgiye göre, Apple’ın akıllı yaka iğnesinin 2027 yılında tanıtılabileceği ancak projenin iptal edilme ihtimalinin de bulunduğu vurgulanıyor. Başarısız olan bağımsız Humane AI Pin’in aksine, Apple’ın cihazının doğrudan iPhone’a bağlı bir aksesuar olarak çalışması bekleniyor. İğnenin daha çok asistan işlevlerine, sesli komutlara ve kamera yeteneklerine odaklanacağı belirtiliyor. Ekranı olmayan bu cihazların gelecekte uygun fiyatlı bir Vision başlığıyla entegre edilebileceği düşünülüyor. Tüm bu planların haziran ayındaki Apple WWDC geliştirici konferansında veya mayıs sonundaki Google I/O etkinliğinde daha da netleşmesi umuluyor.