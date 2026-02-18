Türk Tankları Somali'de! Tehdit Durumunda Tel Aviv'i De Hedef alabilir

İsrail'de yayın yapan Srugim, “Varoluşsal tehdit mi? Türkiye'nin İsrail'e karşı tehlikeli hamlesi” başlıklı haberinde, Türkiye'nin son dönemde Somali ve çevresindeki diplomatik ve askeri faaliyetlerini mercek altına aldı.Haberde, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanımasının ardından Türkiye'nin bu gelişmeye karşı çeşitli adımlar attığı ileri sürüldü.Söz konusu hamlelerin iki ülke arasında bölgesel ölçekte gerilim riskini artırabileceği değerlendirmesine yer verildi.Srugim'e göre Somaliland, İsrail için Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'e erişim açısından stratejik önem taşıyor.Haberde, Ankara'nın İsrail ile Somaliland arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğu ve Somali'ye askeri unsurlar konuşlandırarak sahadaki etkinliğini artırdığı iddia edildi.Türkiye'nin Somali'ye F-16'ların yanında M-48 ve M-60 tankları ile topçu birliklerinin bölgeye gönderildiği belirtildi.Bu adımların caydırıcılık mı yoksa olası bir çatışma hazırlığı mı olduğu sorusu gündeme getirildi.Haberde, Türkiye'nin askeri varlığının İsrail'in bölgedeki stratejik planlarını zorlayabileceği savunuldu.Olası bir askeri hamlenin yalnızca Somaliland'ı değil, İsrail'in normalleşme sürecinde olduğu ülkeleri de etkileyebileceği ve Abraham Anlaşmaları sürecine zarar verebileceği ileri sürüldü.Srugim, Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkat çekerek, Ankara'nın bölgesel hamlelerinin İsrail açısından yakından izlenmesi gerektiğini yazdı.Yapılan analizde 'Ankara'nın askeri gücü göz önüne alındığında, bugün Somaliland'ı hedef alan yarın bir tehdit durumunda Tel Aviv'i de hedef alabilir. Gözümüzü dört açmalıyız' ifadelerine yer verildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aralık ayında Somali'den 1991'de tek taraflı ayrılan Somaliland'ı 'bağımsız ülke' olarak tanıdıklarını açıklamıştı.Bu karar başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmişti.Ankara ise Somali ile askeri ve ekonomik iş birliğini artırdı. Türkiye, Somali açıklarında enerji arama faaliyetleri kapsamında 'Çağrı Bey' sondaj gemisini görevlendirdi.Ayrıca Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Türkiye'nin Somali ordusuna destek amacıyla F-16 savaş uçakları konuşlandırdığını açıklamıştı.