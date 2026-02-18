Meteoroloji Uyardı! 19 İl İçin Alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, , İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.Bölge bölge hava durumu:Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya Kesimi'nin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıAYDIN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, Isparta ve Burdur dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer şeklinde görülmesi bekleniyor.HATAY °C, 15°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKONYA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıÇok bulutlu, batısı ile Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Malatya ve Elazığı çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurluVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı