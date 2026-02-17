  • USD: 43,65 - 43,73
Altında Sert Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 17 Şubat Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın dün haftayı düşüşle açmıştı. Bir yükselip bir düşen altın fiyatları bugün de düşüş eğiliminde.

Ekleme: 17.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:08 / Editör: Fehmi Öztürk
Altında Sert Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Altındaki yön arayışı yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.975,70
Satış: 6.975,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.797,00
Satış: 11.952,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.595,00
Satış: 23.831,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 47.045,00
Satış: 47.480,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.962,66
Satış: 4.963,30