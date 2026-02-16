Sahte Oturum Belgesi Şebekesine Operasyon!
Kentte yabancı uyruklu kişilere sahte oturum belgesi düzenleyen 9 kişilik şebeke; İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonla çökertildi. Şebekenin 7 Filipinliyi kandırarak 14 bin dolar dolandırdıkları öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda, bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.
7 KİŞİDEN 14 BİN DOLARLIK VURGUN YAPTILAR
Türkiye'de yaşayan 7 Filipinliye sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolar alarak dolandıran şebeke, polisi harekete geçirdi.
Şebekeye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde bu sabah İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ
Baskınlarda çok sayıda sahte belge ve evrak ele geçirilirken yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan şahıslar hakkındaki tahkikat devam ediyor.
