Fırtına Deniz Ulaşımını Vurdu! İşte İptal Edilen Hatlar

Güney Marmara’da etkisini artıran olumsuz hava şartları, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Kuvvetli rüzgâr ve dalga nedeniyle bazı hatlarda seferler durdurulurken, Gestaş Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada yolcuların güncel duyuruları takip etmesi istendi.

Etkisini artıran fırtına, Çanakkale ve çevresindeki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.Gestaş Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı ile Geyikli–Bozcaada Hattı başta olmak üzere Güney Marmara'daki bazı seferlerin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.Yolcuların mağduriyet yaşamaması için güncel sefer bilgilerini takip etmesi istenirken, iptal edilen hatlara ilişkin detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.16.02.2026 Pazartesi (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında,Geyikli'den saat 08:00 /11:00 / 15:00Bozcaada'dan saat 07:00 / 10:00 / 14:00seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.16.02.2026 Pazartesi (bugün) Güney Marmara Adalar hattında,Avşa'dan saat 06:00,Ekinlik'ten saat 06:20,Marmara'dan saat 07:00,Balıklı'dan saat 08:00Kalkışlı seferle olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.