Altın Günü Düşüşle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde de kendini gösterdi.

Ekleme: 16.02.2026 - 09:26 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:29 / Editör: Fehmi Öztürk
GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 7.020,92
SATIŞ(TL) 7.021,82

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 11.852,00
SATIŞ(TL) 11.954,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 48.374,00
SATIŞ(TL) 49.109,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.614,48
SATIŞ(TL)6.922,68

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.989,40
SATIŞ(USD) 4.990,02