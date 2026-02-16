Altın Günü Düşüşle Açtı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Geçen haftayı yükselişle kapan altın bugün düşüşe geçti. ONS altın da yine 5 bin doların altına düştü. Yatırımcılar da altındaki son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Şubat 2026 altın fiyatları...ALIŞ(TL) 7.020,92SATIŞ(TL) 7.021,82ALIŞ(TL) 11.852,00SATIŞ(TL) 11.954,00ALIŞ(TL) 48.374,00SATIŞ(TL) 49.109,00ALIŞ(TL) 6.614,48SATIŞ(TL)6.922,68ALIŞ(USD) 4.989,40SATIŞ(USD) 4.990,02