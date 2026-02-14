Microsoft Acil Diyerek Çağrıda Bulundu! Birçok Windows Açığı Kapatıldı

Microsoft, şubat ayı kapsamında yayınladığı güncellemeyle işletim sistemindeki birçok güvenlik açığını ve sistemsel hatayı giderdi.Özellikle Haziran ayında süresi dolacak olan Güvenli Önyükleme sertifikalarının yenilenmesi, bu güncellemenin en kritik parçasını oluşturuyor.Windows 11 tarafında, kullanıcıların tam ekran oyun deneyimini bozan hatalar ve belirli WPA3 Wi-Fi ağlarına bağlanmayı engelleyen sorunlar çözüme kavuşturuldu.Windows 10 kullanıcıları için ise Çince yazı tiplerinde yaşanan problemler ve Dosya Gezgini'ndeki özel klasör adlarıyla ilgili hatalar giderildi.Bu ayki güvenlik paketi, Ocak ayına kıyasla sayıca daha az olsa da toplam 55 güvenlik açığını onarıyor.Bunların arasında siber saldırganların halihazırda aktif olarak kullandığı tespit edilen altı adet 'sıfır gün' açığı bulunuyor.Söz konusu açıklar, saldırganların sistemde tam yetki elde etmesine, ağ bağlantılarını manipüle etmesine ve hassas verilere erişmesine olanak tanıyordu.Bu nedenle güvenlik uzmanları, güncellemenin içeriğinin son derece hayati olduğunu vurguluyor.