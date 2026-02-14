  • USD: 43,54 - 43,62
Feribot Seferlerine Olumsuz Hava Engeli! Seferler İptal Edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Ekleme: 14.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Feribot Seferlerine Olumsuz Hava Engeli! Seferler İptal EdildiÇanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.