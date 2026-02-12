Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları yine yön değiştirdi. Bir süredir yükseliş gösteren altın bugün güne düşüşle başladı. ABD'de güçlü istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla dolar yükseldi, altın ve gümüş geriledi.