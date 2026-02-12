  • USD: 43,57 - 43,65
Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları yine yön değiştirdi. Bir süredir yükseliş gösteren altın bugün güne düşüşle başladı. ABD'de güçlü istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla dolar yükseldi, altın ve gümüş geriledi.

Ekleme: 12.02.2026 - 08:57 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Şubat 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.917,00
Satış: 12.025,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.096,48
Satış: 7.097,65

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.835,00
Satış: 24.049,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 47.524,00
Satış: 47.915,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 5.068,43
Satış: 5.069,35

GÜMÜŞ

Gümüş Alış: 116,57₺
Gümüş Satış: 116,71₺