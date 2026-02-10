Kamu Bankalarından Büyük Fırsat! Faiz Oranı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği son 5 toplantıda politika faizini 900 baz puan indirerek yüzde 46'dan 37'ye çekmesi ve enflasyondaki düşüşün devam edeceği beklentisi konut kredilerine de yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Sektörün ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık bankacılık sektörünün amiral gemisi Ziraat Bankası ile Halkbank konutta aylık faizi yüzde 2.49'a indirdi.Merkez Bankası'nın kesintisiz faiz indirimine başladığı 24 Temmuz 2025 öncesinde konut kredisinde yıllık ortalama faiz yüzde 43.61, aylık ortalama faiz ise yüzde 3.63 seviyesinde bulunuyor. 30 Ocak 2026 itibarıyla yıllıkta yüzde 35.93'e, aylıkta yüzde 2.99'a gerileyen konut kredisi faizinde 7 ayda yaşanan düşüş 7.68 puana ulaştı.Aylık yüzde 2.99 faizle 120 ay vadeli çekilen 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 30 bin 798 TL olurken, toplam ödeme ise 3 milyon 695 bin TL'ye ulaşıyor. 6 ay önce aynı miktar ve vadedeki kredi için aylık ödeme 36 bin 810 TL, toplam ödeme ise 4 milyon 417 bin TL'ye ulaşıyordu. Bu durum son 6 ayda vatandaşın faiz yükünün 722 bin TL azaldığını ortaya koyuyor.Konutta aylık faizi yüzde 2.49'a çeken Ziraat Bankası ve Halkbank'tan 120 ay vade ile çekilen 1 milyon TL'lik konut kredisinde aylık ödeme 26 bin 273 lira, toplam ödeme ise 3 milyon 152 bin liraya denk geliyor. Bu faiz politikası vatandaşın sektör ortalamasına göre aylık ödemesini 4 bin 525 TL, toplam ödemesini ise 547 bin 460 TL azaltıyor. Konut kredisinde ufak çaptaki faiz düşüşleri de vatandaşın yükünü hafifletiyor. Konut kredisinde aylık faiz oranının 0.2 puan azalması 1 milyon liralık kredide toplam geri ödemeyi 215 bin lira azaltıyor.Konut kredisindeki maliyet oranlarının şu anda aylık bazda yüzde 2.5'in altına indiğine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 'Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkânı sağlayacaktır' dedi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu belirten Arslan, 'Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkânı getirildi. Bu güzel bir imkân' diye konuştu.Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını dile getiren Arslan, 'Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankası'nda da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankası'nın bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır' dedi.