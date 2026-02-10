İngiltere'ye Müslüman Başbakan! Pakistan Kökenli...

Yaşı küçük kız çocuklarını fuhuşa sürükleyen bir ağ kurduğu gerekçesi ile tutuklanan ve 2019'da hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in mail ve fotoğraf arşivinden büyük bir skandal çıktı.Dünyayı ve büyük şirketleri yöneten siyasi ve iş insanları, kitleleri adından sürükleyen magazin dünyasının renkli karakterleri...Yayınlanan 3 milyondan fazla belgede alanında en ünlü isimlerin Epstein ile bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.Skandal ABD merkezli olsa da dünya çapında isimlerin yer aldığı belgeler ABD'den çok Avrupa ülkelerini sarstı.Bu ülkelerin başında ise İngiltere geliyor.Eski İngiltere Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ın, Epstein ile ilgili yayımlanan belgeleri ülkeyi karıştırdı.Mandelson, Epstein'den 75 bin dolar aldığının ortaya çıkmasından sonra ilk istifa geldi.İlk istifadan sonra İngiliz hükümeti çözülmeye devam ediyor.Mandelson'ı görev için önerdiği belirtilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in en yakın bürokratlarından biri olan İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney de istifasını verdi.Son olarak ise Başbakan Starmer'ın İletişim Direktörü Tim Allan da dün görevini bıraktığını duyurdu.İngiltere'de istifa sırasının başbakan Starmer'e geldiği belirtiliyor. Koltuğu sallanan Başbakan'ın yerine geçen isim ise tartışma konusu.Starmer'ın yerine İçişleri Bakanı Şabana Mahmud'un geçmesi bekleniyor.Beklenen olursa Mahmud, İngiltere'nin ilk Müslüman başbakanı olmuş olacak. Bu durum İngiliz halkının bir bölümünün daha şimdiden tepkisini çekmiş durumda. Mahmud'a yönelik tepkiler sosyal medyada kendini göstermeye başladı.1980 yılında Keşmirli Pakistanlı Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Birmingham'da dünyaya gelen Şabana Mahmud, babasının inşaat mühendisi olarak çalıştığı Suudi Arabistan'da çocukluğunun bir bölümünü geçirdikten sonra Birmingham'a döndükten sonra siyasete atıldı.İngiltere farklı etnik kökenden gelen başbakan deneyimini ilk olarak Ekim 2022 Temmuz 2024 arasında Hint kökenli Rishi Sunak ile yaşamıştı.18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan 'müşteri listesi'nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.