Torbacıları İhbar Etti Saldırıya Uğradı!

İstanbul Esenyurt'ta bir esnaf, sokakta uyuşturucu sattığını öne sürdüğü şahısları polise şikayet etti.Ardından şüphelilerin ekibinden olduğu iddia edilen bir şahıs elinde bıçakla gelerek dükkanı basmak istedi.Ancak çevredeki vatandaşlar durumu fark edince bıçakla dükkana gelen şahsa müdahale etti.Çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen şahsın o anları kameralara yansıdı.Görüntülerde, şahsın işletmeye bıçakla geldiği ardından ise çevredekilerin olaya müdahale ederek şahsı dövdüğü anlar yer aldı.Bir düzine mahalleliden dayak yiyen şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılırken gözaltına alındığı öğrenildi.