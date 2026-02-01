Meteoroloji Duyurdu! Sarı Ve Turuncu Kod...

Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.: Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Rüzgârın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde karla karışık yağmurlu gececek olan yağışların; İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluKOCAELİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Muğla'da kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya il geneli ve Burdur'un güneydoğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.HATAY °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Yozgat çevreleri ile bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 7°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurluARTVİN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlıSAMSUN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 1°CÇok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 10°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurluVAN °C, 6°CÇok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurluGAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluSİİRT °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluŞANLIURFA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu