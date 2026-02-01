  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Barbar İsrail Refah Kapısını Açıyor!

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurdu.

Barbar İsrail Refah Kapısını Açıyor!
Ekleme: 1.02.2026 - 10:31 Güncelleme: 1.02.2026 - 11:09 / Editör: Erhan Şimşek
Barbar İsrail Refah Kapısını Açıyor!
Times of Israel'de yer alan habere göre, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, ateşkes anlaşması uyarınca bugün her iki yönde de yaya trafiğine açılacak.

Barbar İsrail Refah Kapısını Açıyor!

İsrail basını, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, ateşkes anlaşması uyarınca bugün her iki yönde de yaya trafiğine açılacağını duyurdu. Gazze'ye giriş ile çıkışların, Mısır'la koordinasyon halinde ve Avrupa Birliği (AB) misyonunun gözetiminde İsrail'den geçiş izni alacak Filistinliler için geçerli olacağı belirtildi. Saldırılar sırasında bölgeden çıkan Filistinlilerin, güvenlik kontrolünden sonra İsrail'in izin vermesi halinde sınır kapısından Gazze'ye girebilecekleri kaydedildi.