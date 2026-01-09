Hamaney Trump'ı Hedef Aldı!

İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösteriler, rejim karşıtı bir hal alarak devam ediyor.Yaptığı açıklamalar ile protestoları daha da şiddetlendiren İran'ın dini lideri Hamaney, günler sonra konuştu.Hamaney, İran'daki protestolar hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.Hamaney, 'Trump, kendi ülkesinin sorunlarına odaklansın. Bazı göstericiler kamu mallarına zarar vererek Trump'ı memnun etmek istiyor.' dedi.İran'a birlik çağrısı yapan Hamaney, 'İran asla yabancılarla iş birliği yapmayacak' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı paylaşımda, İran'daki protestoculara desteğini açıklamıştı.Donald Trump, kendisine ait olan Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 'Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek.' sözlerini kullanarak dünya basınının dikkatlerini çekti.Paylaşımında 'Tetikteyiz ve aksiyona hazırız. Dikkatiniz için teşekkürler!' ifadelerine yer veren Donald Trump'ın bu tehdidi, tartışmalara neden olmuştu.İran'da döviz kurunun yüksek oranda enflasyon yaşamasıyla esnaflar ve tüccarlar öncülüğünde başlayan eylemler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüştü.İran riyali bir gün içerisinde dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmiş ve alım gücündeki düşüş, halkı rahatsız etmişti.