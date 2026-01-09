CHP'den Yurtdışı Yasağı!

CHP'de yeni kararlar devreye girdi.Bunun etkisi ise Buca Belediyesi'nden geliyor.Buca'da işçiler yaklaşık 1 senedir maaşlarını düzgün alamadıklarını belirterek greve başlarken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü Phuket Adası'nda tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.CHP Genel Merkezi, belediye başkanlarının yurt dışı ziyaretlerine dair yeni bir düzenleme getirdi.Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in imzasını taşıyan genelgede, başkanların resmi veya özel nedenlerle yapacakları tüm yurt dışı programları için önceden Genel Merkeze bilgi verilmesi ve onay alınması zorunluluğu vurgulandı.Saygıdeğer Belediye Başkanım, Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar; 2026 yılının sizlere, belediyenize ve tüm yurttaşlarımıza sağlık, başarı ve hizmet dolu bir yıl olmasını temenni ederim. Yeni yılla birlikte Genel Merkezimizce belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerine yönelik yeni bir uygulamaya geçilmiştir.Belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerinde (sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarımızın günübirlik yurt dışı programları dâhil olmak üzere) resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurt dışı programları öncesinde, Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza mutlaka bilgi vermeleri ve Genel Merkezden onay alınmaksızın herhangi bir yurt dışı programı planlamamaları ve/veya gerçekleştirmemeleri gerekmektedirGenelgede, yılbaşı döneminde Buca Belediyesi'nde yaşanan iş bırakma eylemi sırasında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın türkücü Sevcan Orhan ile Phuket'e tatile gitmesine gönderme yapıldı.- İş yavaşlatma, grev veya benzeri çalışma düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin, söz konusu durumlar devam ettiği sürece yurt dışı ziyaret izni başvurusunda bulunmamaları,- Yurt dışı ziyaret izin başvurularında, belediye personeline herhangi bir borcun bulunmamasına azami özen gösterilmesi,- Belediye başkanlarının yurt dışı programlarına aile bireyleri veya diğer misafirlerin katılması hâlinde, bu kişilere ait uçak, konaklama ve diğer tüm masrafların belediye bütçesinden kesinlikle karşılanmaması, hususlarına titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.Bu kapsamda belediye başkanlarımızın zorunlu olmadıkça herhangi bir yurt dışı programı yapmamaları konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.Zeybek, ayrıca iş yavaşlatma, grev gibi düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin, yurt dışı ziyaret izni başvurusunda bulunmamalarını da istedi.Buna göre yurt dışı ziyaret izin başvurularında belediyelerin, çalışanlarına herhangi bir borcun bulunmamasına kıstas olacak.