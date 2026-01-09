Ankara AK Parti Milletvekili Osman Gökçek Su Krizi İçin Sahada!

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, başkentte yaşanan su kriziyle ilgili olarak sahada olduklarını belirtti. Gökçek, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı video ile Ankaralılara destek amacıyla yürütülen çalışmaları kamuoyuna duyurdu.

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, başkentte yaşanan su kriziyle ilgili olarak sahada olduklarını belirtti. Gökçek, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı video ile Ankaralılara destek amacıyla yürütülen çalışmaları kamuoyuna duyurdu.Paylaşımında, su kriziyle mücadelede yerel yönetimin yetersiz kaldığını savunan Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bizzat sahaya indiğini ifade eden Gökçek, çeşitli noktalarda 5 litrelik içme suları dağıttıklarını söyledi.Osman Gökçek, özellikle Mamak ilçesine su tankerleri yönlendirdiklerini belirterek, “Vatandaşımızın temel ihtiyacı olan suya erişimi için gerekli adımları attık” dedi.Gökçek ayrıca, yaşanan kriz nedeniyle ASKİ Genel Müdürü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı istifaya davet etti. Açıklamasında, su krizinin etkin şekilde yönetilemediğini öne süren Gökçek, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.