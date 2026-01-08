Suriye ordusu SDG'ye saat verdi! Operasyon başlıyor
Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep'te terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli operasyonlara başlanacağını; Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Şam yönetiminin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatında tanıdığı sürenin dolmasının ardından askeri entegrasyon müzakereleri askıya alındı.
Bunun üzerine örgüt mensuplarının Halep'teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası başlayın gerginlik giderek tırmanıyor.
SURİYE ORDUSU HALEP'TE OPERASYONA BAŞLIYOR
Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli operasyonlara başlanacağını duyurdu.
Orduda yapılan açıklamda, söz konusu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği de bildirdi.
HALEP'TEKİ SDG UNSURLARI MEŞRU HEDEF İLAN EDİLMİŞTİ
Suriye ordusu, Halep'te son günlerde yaşanan çatışmalar ve SDG'nin bölgedeki sivillere yönelik saldırılarının ardından Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG unsurlarının meşru askeri hedefler olduğunu açıkladı.
SİVİLLER İNSANİ KORİDORLARLA TAHLİYE EDİLDİ
Bölge halkına SDG mevzilerinden uzaklaşma ve bölgenin tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.
Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu mahallelerde insani koridorlar aracılığıyla tahliye için süre tanındığını ve daha sonrasında bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
SDG'NİN SALDIRILARINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin Halep'teki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 4'e yükseldiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı.