Suriye ordusu SDG'ye saat verdi! Operasyon başlıyor

Şam yönetiminin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatında tanıdığı sürenin dolmasının ardından askeri entegrasyon müzakereleri askıya alındı.Bunun üzerine örgüt mensuplarının Halep'teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası başlayın gerginlik giderek tırmanıyor.Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli operasyonlara başlanacağını duyurdu.Orduda yapılan açıklamda, söz konusu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği de bildirdi.Suriye ordusu, Halep'te son günlerde yaşanan çatışmalar ve SDG'nin bölgedeki sivillere yönelik saldırılarının ardından Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG unsurlarının meşru askeri hedefler olduğunu açıkladı.Bölge halkına SDG mevzilerinden uzaklaşma ve bölgenin tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu mahallelerde insani koridorlar aracılığıyla tahliye için süre tanındığını ve daha sonrasında bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin Halep'teki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 4'e yükseldiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı.