Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir apartmanda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 6 hane tahliye edildi. Bina çevresi ise şerit çekilerek kapatıldı.

Ekleme: 7.01.2026 - 23:48 Güncelleme: 7.01.2026 - 23:58 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Gebze’de 5 katlı binanın girişinde çökme oluştu: Vatandaşlar tahliye edildi!Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu. Apartman girişinde oluşan çukuru fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve zabıta ekipleri, çevrede incelemede bulundu. Yapılan ilk kontrollerin ardından, olası bir risk durumuna karşı binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Apartmanın yanında bulunan 6 hanede toplam 22 daire tahliye edildi. Bina çevresi şerit çekilerek kapatıldı.

