Otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı!

Acı kaza, Kastamonu-Daday kara yolu Taşlık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki otomobil, sollamak istediği M.Y. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.ŞARAMPOLE YUVARLANDIÇarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi E.Y. ve kızı S.Y. ile diğer aracın sürücüsü M.Y. yaralandı.1 KİŞİNİN DURUMU AĞIRYaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.