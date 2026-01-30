Pentagon Askeri Seçeneklere Hazır! Trump'tan İran'la Görüşme Sinyali

İngiltere merkezli Reuters'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya bir savaş gemisi daha sevk edildiği ve Pentagon'un olası askeri adımlara hazır olduğu bir dönemde, İran'la görüşmeyi planladığını açıkladı.Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, gazetecilere konuşan Trump, Tahran'la olası temasların niteliği ve zamanlamasına ilişkin ayrıntı vermedi.'Evet, bunu planlıyorum,' diyen Trump, 'Şu anda İran'a doğru ilerleyen çok büyük, çok güçlü gemilerimiz var ve bunları kullanmak zorunda kalmamamız harika olurdu,' ifadelerini kullandı.Reuters'a göre, Pentagon Şefi Pete Hegseth, ordunun ABD Başkanı Trump'ın vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu söyledi.Bölgede büyük bir ABD askerî gücü konuşlanmışken, Trump gün içinde yapılan bir kabine toplantısında Pete Hegseth'e İran'daki durumla ilgili değerlendirme yapmasını istedi.Kabine toplantısında konuşan Hegseth, 'Nükleer kapasite peşinde koşmamalılar. Bu başkanın Savaş Bakanlığı'ndan (Pentagon) ne beklediğini yerine getirmeye hazır olacağız,' dedi.Habere göre, ABD'li yetkililer Trump'ın seçenekleri değerlendirdiğini ancak İran'a yönelik bir saldırı kararı almadığını belirtiyor.ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'daki dinî yönetimin protestolara yönelik kanlı müdahalesinin ardından son haftalarda hızla tırmandı. Trump, İran protestocuları öldürmeye devam ederse müdahale tehdidinde bulunmuştu; ancak ekonomik sıkıntılar ve siyasi baskılara karşı ülke çapındaki gösteriler daha sonra sönümlendi.Reuters'ın aktardığına göre, Trump, Haziran ayında İsrail ve ABD güçlerinin İran'daki kilit nükleer tesislere yönelik hava saldırılarının ardından, Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatması halinde ABD'nin harekete geçeceğini söyledi.İngiltere merkezli BBC'ye göre ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Körfez bölgesindeki askerî varlığını artırdığı bir dönemde, İran'a karşı askerî müdahaleden kaçınılmasının 'harika olacağını' söyledi. Trump, Tahran yönetimine ilettiği 'iki temel mesajı' kamuoyuyla paylaştı.BBC'nin haberine göre Trump, İran'a ilettiği mesajda, 'Birincisi, nükleer yok. İkincisi, protestocuları öldürmeyi bırakın. Onları binlerce kişi halinde öldürüyorlar' ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran'a yönelik sert söylemlerine rağmen askerî müdahaleden kaçınılmasının tercih edildiğini vurguladı.Trump, 'Şu anda İran'a doğru ilerleyen çok büyük, çok güçlü gemilerimiz var ve onları kullanmak zorunda kalmamamız harika olurdu' diyerek, ABD'nin bölgedeki askerî kapasitesine dikkat çekti. BBC'ye göre bu açıklamalar, Tahran'ı nükleer programı konusunda müzakereye zorlamaya yönelik haftalardır süren baskının ardından geldi.Trump, hafta başında Truth Social'da yaptığı paylaşımda, 'Umarım İran hızlıca masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma için müzakere eder-Nükleer silah yok' ifadelerini kullandı.Haberde Trump'ın ayrıca, 'İran'a doğru ilerleyen devasa bir armada var; gerekirse görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır' sözleriyle askerî tehdidi de açıkça dile getirdiği ifade edildi.Habere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, silahlı kuvvetlerin 'parmakları tetikte' olduğunu ve herhangi bir saldırıya 'derhal ve güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazır' olduklarını söyledi.Arakçi, İran'ın her zaman 'baskıdan, tehditten ve yıldırmadan uzak, adil ve dengeli bir nükleer anlaşmaya' açık olduğunu da vurguladı.BBC'de Arakçi'nin, 'Bu tür silahların güvenlik hesaplamalarımızda yeri yoktur ve onları elde etmeyi asla amaçlamadık' ifadesine yer verildi.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi ise 'mesaj alışverişleri' olmasına rağmen ABD ile şu anda herhangi bir resmî müzakerenin yürütülmediğini açıkladı.