ABD Kaosa Teslim! Eyaletler Karıştı...

Amerikan yönetimi yoğun dış politika gündemi yanında ülke içinde iki önemli kaos ile daha uğraşıyor. İlki 230 milyon kişinin yaşadığı on eyaleti etkileyen dondurucu soğuklar.Kar fırtınasının etkilediği eyaletlerde hayat dururken bir yandan da Amerikan yönetimi toplumsal hayatı felç eden ICE şiddetiyle mücadele ediyor.Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin bir ay içinde iki ABD vatandaşını öldürmesiyle başlayan gösteriler ülke çapına yayıldı. Birçok eyalette protestolar, ICE'nin sergilediği 'devlet terörü'ne karşı ulusal isyana dönüştü.Daha önce yaptığı açıklamalarla ICE'yi savunan ABD Başkanı Donald Trump, gösterilerin ve eleştirilerin artması nedeniyle tehlikeyi görüp geri adım attı.ICE ekiplerinin karıştığı olayları yeniden gözden geçireceklerini açıklayan Trump, 'Bakıyoruz, her şeyi gözden geçiriyoruz ve bir karar vereceğiz' dedi.Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey başta olmak üzere Demokrat yetkililere işbirliği yapmaları çağrısında bulunan Trump, 'Bölünme, kaos ve şiddetin ateşini körüklemek yerine, ulusumuzun yasalarını uygulamak için Trump yönetimi ile resmen işbirliği yapın' ifadesini kullandı.ABD'de New York, Chicago ve San Francisco başta olmak üzere ABD geneline yayılan protestolar yayılarak sürüyor.Chicago'da yoğun kar fırtınası altında Michigan Caddesi'nde toplanan göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı. Minnesota'da da göstericiler ICE polislerinin kaldığı oteli kuşattı.Otelin lobisine girmeye çalışan kalabalık bir grubu engellemek için otelin içindekiler iki büyük otomat makinesini girişe çekti.Göstericiler, otele çeşitli cisimler atarak camları kırdı ve bina cephesine 'ICE defol' ile 'ICE öldürüyor' gibi ifadeler yazdı. Olay sırasında en az iki kişi gözaltına alındı, bir federal görevli ise yaralandı.Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Alex Pretti olayını yürek burkan bir trajedi olarak nitelendirdi.Açıklamada Obama çifti, 'Alex Pretti'nin öldürülmesi aynı zamanda, parti ayrımı gözetmeksizin her Amerikalı için, ulus olarak temel değerlerimizin birçoğunun giderek daha fazla saldırı altında olduğuna dair bir uyarı niteliğinde olmalı' ifadelerini kullandı.Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.24 Ocak'ta da erkek hemşire Alex Jeffrey Pretti, ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.Önceki gün öldürülen 37 yaşındaki erkek hemşire Alex Jeffrey Pretti'nin ailesi ise Başkan Donald Trump yönetiminin oğulları hakkında 'mide bulandırıcı ve kabul edilemez yalanlar' söylediğini belirtti.