OpenAl Kaynak Gösterdi!

Yapay zeka dünyasında rekabet kızışırken ilginç bir etkileşim ortaya çıktı. The Guardian tarafından yapılan testler, OpenAI şirketinin en gelişmiş modeli olarak lanse ettiği GPT-5.2'nin, Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından oluşturulan Grokipedia'yı bilgi kaynağı olarak kullandığını gösterdi.Şirket, GPT-5.2'yi profesyonel iş dünyası için en gelişmiş model olarak tanıtmıştı. Ancak ortaya çıkan raporlar, modelin güvenilirliği konusunda bazı soru işaretleri yarattı. Özellikle hassas ve tartışmalı konularda rakip firmanın oluşturduğu AI tabanlı ansiklopediden veri çekilmesi teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.Yapılan incelemelerde, ChatGPT'nin İran hükümeti ve telekomünikasyon şirketi MTN-Irancell arasındaki bağlar veya Holokost inkarı davasında uzman tanıklık yapan tarihçi Richard Evans gibi spesifik konularda Grokipedia'yı referans aldığı belirlendi. Guardian, modelin Donald Trump ile ilgili medya önyargısı gibi bazı diğer tartışmalı konularda ise bu kaynağı kullanmadığını not düştü.OpenAI, karmaşık görevleri yerine getirebilmesi için GPT-5.2 modelini aralık ayında piyasaya sürmüştü. Ancak kaynak olarak kullanılan Grokipedia, daha önce Neo-Nazi forumlarına atıfta bulunmasıyla gündeme gelmiş ve tartışma yaratmıştı. ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma da bu ansiklopedinin “sorunlu” ve “şüpheli” kaynakları kullandığını belgelemişti.Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri, modelin halka açık geniş bir kaynak yelpazesini taradığını belirtti. Yapılan açıklamada, “Yüksek önem derecesine sahip zararlı içeriklerle ilişkili bağlantıların riskini azaltmak için güvenlik filtreleri uyguluyoruz” ifadelerine yer verildi.