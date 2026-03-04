Mesaj Net! 'İncirlik Üssü’nün Sahibi Türkiye’dir'

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası, Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün durumu da tartışma konusu oldu.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ABD ordusunun kullanımına tahsis edilen üsle ilgili açıklamalarda bulundu.Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik” konferansında öğrencilerle bir araya gelen Akar, Orta Doğu'da artan gerilimlere değinerek, özellikle İncirlik Hava Üssü üzerinden yürütülen tartışmalara açıklık getirdi.İncirlik'in “Amerikan üssü” olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirten Akar, “İncirlik Üssü'nün A'dan Z'ye her noktası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündedir. Orada bulunan diğer ülkeler misafirdir. Üssün sahibi Türkiye'dir.” ifadelerini kullandı.Akar, herhangi bir ülkenin “Amerikan üssü” gerekçesiyle İncirlik'e yönelik bir müdahalede bulunmasının kabul edilemez olacağını vurguladı.Türkiye'nin sınır güvenliğine de değinen Akar, hudutların üstün teknolojiyle donatılmış sistemlerle 7 gün 24 saat korunduğunu söyledi. Savunma sanayisinin güçlendirilmesinin caydırıcılığı artıracağını belirten Akar, üniversiteler ve mühendislik alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekti.“Ne kadar güçlü olursak o kadar caydırıcı oluruz, ne kadar caydırıcı olursak o kadar huzur içinde yaşarız.” diyen Akar, Mehmetçiğin görevini fedakârlıkla sürdürdüğünü ifade etti.Akar ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan ile Hakan Fidan'ın diplomatik temaslarını sürdürdüğünü, bölgesel gerilimlerin azaltılması ve ateşkesin sağlanması için yoğun çaba harcandığını kaydetti.Türkiye'nin uluslararası alanda net bir şekilde 'Bize dokunmayın' mesajı verdiğini belirten Akar, ülkenin hem sahada hem masada güçlü duruşunu sürdürdüğünü sözlerine ekledi.