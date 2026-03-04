Ramazan'da Baş Ağrısıyla Nasıl Mücadele Edilir? Sahura kadar...

Ramazan ayında birçok kişi, oruç tutarken baş ağrısı şikayetiyle karşılaşıyor.Uzmanlara göre bu durum genellikle açlıktan ziyade susuzluk, kafein yoksunluğu, uyku düzenindeki bozulma, kan şekeri dalgalanmaları ve elektrolit dengesizliği gibi faktörlerden kaynaklanıyor.Özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde daha sık görülen bu baş ağrıları, doğru önlemlerle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor.Gün boyu sıvı alınmaması beyin dokusunda hafif şişmeye ve baş ağrısına yol açıyor; birçok uzmana göre en yaygın tetikleyici bu.Günlük çay, kahve veya kafeinli içecek tüketenlerde ani kesilme zonklayıcı baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon kaybına neden olabiliyor.Sahur için erken kalkma, gece uykusunun bölünmesi ve yetersiz dinlenme beyin dinlenmesini bozarak ağrıyı artırıyor.Sahurda rafine şeker ve beyaz un ağırlıklı beslenme ani yükseliş-düşüşe yol açıyor.Stres, aşırı ağır yemekler ve magnezyum gibi minerallerin eksikliği de rol oynayabiliyor.: Protein, sağlıklı yağ, kompleks karbonhidrat ve lifli gıdalar içeren bir sahur kan şekerini daha uzun süre dengede tutar.Rafine şeker ve ağır hamur işlerinden kaçının.İftar ile sahur arasında en az 2-3 litre su tüketin.Maden suyu (tansiyon sorunu yoksa) elektrolit desteği sağlar.Gece uykusunu mümkün olduğunca düzenli tutun, gün içinde kısa dinlenmeler yapın.Karanlık ve sessiz bir ortamda dinlenin, soğuk kompres uygulayın, nefes egzersizleri yapın veya hafif yürüyüş deneyin.Gerekirse doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciyi, iftar ve sahur saatlerine göre kullanın.Migren hastaları için durum daha hassas olabilir; ataklar sıklaşırsa nöroloji uzmanına danışarak koruyucu tedavi planı yapılmalı.Şiddetli, görme bozukluğuyla birlikte olan veya günlük hayatı ciddi etkileyen baş ağrılarında mutlaka hekime başvurulmalı.