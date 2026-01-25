Meteoroloji Uyardı! Dikkat...

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ile Kocaeli'nin doğusunun, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop hariç bölgenin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluSİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin ile Rize'nin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Elazığ çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN °C, 2°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 3°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu