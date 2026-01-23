Apple ve AB Arasında İpler Gerildi!

Teknoloji devi Apple ile Avrupa Komisyonu arasındaki gerilim tırmanıyor. MacPaw'ın popüler alternatif uygulama mağazası Setapp'ın Avrupa'daki faaliyetlerini durdurma kararı alması, taraflar arasında yeni bir karşılıklı suçlama sürecini başlattı.MacPaw'ın geri adım atmasının ardından Apple elini çabuk tutarak resmi bir açıklama yayınladı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, yaşanan bu durumdan dolayı doğrudan düzenleyici kurumları sorumlu tutuyor. Teknoloji devi, komisyonu halkı yanıltmak ve hedefleri sürekli değiştirmek için “siyasi oyalama taktikleri” kullanmakla itham ediyor.Şirket yetkilileri, ekim ayında resmi bir uyum planı sunduklarını ancak aradan geçen zamana rağmen henüz bir yanıt alamadıklarını belirtiyor. Yapılan açıklamada, “Avrupa Komisyonu, bizzat talep ettikleri değişiklikleri uygulamamıza izin vermedi” ifadeleri kullanılarak top düzenleyici kurumlara atılıyor.Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında platformunu üçüncü taraf mağazalara açmak zorunda kalan şirket, Epic Games ve AltStore gibi girişimlerin önünü açmıştı. Ancak geliştiriciler, Apple'ın belirlediği karmaşık kurallar ve yüksek komisyon ücretlerinden şikayetçi olmaya devam ediyor.Avrupa Komisyonu'nun Setapp'ın kapanmasından Apple'ın iş şartlarını değiştirmemesini sorumlu tutması beklenirken, şirket bu iddiaları reddediyor. Spotify ve Epic Games'in de dahil olduğu Uygulama Adaleti Koalisyonu ise şirketin politikalarının rekabeti engellediğini savunuyor.Alternatif mağazaların yaşadığı zorluklar sadece Apple ekosistemiyle sınırlı değil. Android tarafında yıllardır var olan üçüncü taraf mağaza seçeneğine rağmen, kullanıcı alışkanlıklarının değişmediği ve ana mağazaların hakimiyetini koruduğu görülüyor.Düzenleyiciler şirketin belirli bir ücret alma hakkı olduğunu kabul etse de, “ne kadar” ve “nasıl” soruları üzerindeki anlaşmazlıklar sürüyor. Görünen o ki, taraflar arasında herkesi memnun edecek ortak bir çözüm bulunana kadar bu yasal mücadele devam edecek.