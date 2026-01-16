Acılı anne isyan etti: Sosyal medya akımı can aldı

İngiltere'de siyasetçiler çocukları dijital dünyada nasıl koruyacaklarını tartışırken, acılı bir anne adalet arayışını okyanus ötesine taşıdı.The Sun gazetesine göre, 14 yaşındaki oğlu Jools'u TikTok'ta yayılan ölümcül bir 'blackout (bayıltma) challenge' nedeniyle kaybettiğini düşünen Ellen Roome, TikTok'a karşı ABD'de tarihi bir dava açtı.Ellen, çocuğunun ölümüne giden sürecin sosyal medya algoritmalarıyla bağlantılı olduğunu savunuyor.The Sun'ın aktardığına göre; Jools Roome, 13 Nisan 2022'de, arkadaşlarıyla gün boyu eğlenmiş, marshmallow kızartmış, kahkahalar atmıştı. Akşam saatlerinde arkadaşlarını gülerek uğurlamıştı.Ancak annesi Ellen eve döndüğünde oğlunu odasında hareketsiz buldu.Ambulans ekipleri müdahale ederken Ellen oğluna sarıldı ve şunu düşündü: 'Bebeğimi bırakmayacağım.'Jools'un annesine söylediği son sözler ise 'Seni seviyorum' oldu.Ellen Roome'un en büyük sorusu hala cevapsız: 'Oğlumun hiçbir ruhsal sorunu yoktu. Depresyonda değildi. İntihara dair tek bir kanıt yok. Eğer bu bir intihar değilse… O zaman neydi?'Ellen Roome'un bildirdiğine göre TikTok, oğlunun ölümünden önce hesabında ne izlediğine dair verileri paylaşmayı reddetti. Daha da çarpıcı olan ise şu: TikTok, şirkete dava açan diğer İngiliz ailelere de 'Çocuklarınızın verileri silinmiş olabilir' dedi.İşte bu noktada Ellen, ABD'nin Delaware eyaletinde TikTok'a dava açan ilk İngiliz ebeveyn oldu.Ellen'in amacı TikTok algoritmalarının çocuklara bilinçli şekilde tehlikeli içerikler önerdiğini kanıtlamak.Ellen Roome, The Sun'a yaptığı açıklamada sosyal medya devlerine sert sözlerle yüklenerek, 'Bu şirketler bizimle alay ediyor. Çocukları korumak için çok daha fazlasını yapabilirler ama yapmıyorlar.' ifadelerini kullandı.Anne, sosyal medyanın 16 yaş altına tamamen yasaklanması gerektiğini savunuyor ve Avustralya modelini örnek gösteriyor.Ellen, 'Bir araba insanları öldürseydi, onu trafikten çekerlerdi. Sosyal medya da aynı şekilde durdurulmalı.' ifadelerini kullandı.Aynı davada yer alan diğer aileler de benzer trajediler yaşadı. 13 yaşındaki Isaac, banyoda bayıltma akımı benzeri bir video sonrası ölü bulundu.13 yaşındaki Maia, sosyal medyada maruz kaldığı mesajların ardından hayatını kaybetti.Archie Battersbee, TikTok'ta izlediği uzun bir videonun ardından komaya girdi ve yaşamını yitirdi.Ailelerin avukatı Matthew P. Bergman, 'TikTok'un algoritmaları, çocukların platformda daha uzun süre kalması için bilinçli şekilde tehlikeli içerikleri önlerine getiriyor.' dedi.Ellen Roome sadece dava açmakla kalmadı. 'Jools Yasası' adını verdiği düzenleme için İngiliz Parlamentosu'nda lobi yürütüyor.Eğer bu yasa çıkarsa, bir çocuk şüpheli şekilde hayatını kaybettiğinde sosyal medya şirketleri tüm dijital verileri otomatik olarak korumak zorunda olacak.Şu anda tasarı Lordlar Kamarası'nda görüşülüyor.The Sun'ın haberine göre; Ellen'in tuttuğu özel dedektiflerin hazırladığı 23 sayfalık rapor, Gloucestershire Polisi'ni harekete geçirdi.Polis, Jools'un ölümüne ilişkin dosyayı resmen yeniden incelemeye aldı.Jools'un hikâyesi artık sadece İngiltere'de değil; dünya genelinde okullarda çocuklara sosyal medyanın tehlikelerini anlatmak için örnek olarak gösteriliyor.Ellen ise mücadelesini şöyle özetliyor: 'Başka anne-babalar bana ulaşıyor. 'Verilere nasıl ulaşacağız?' diye soruyorlar. Eğer Jools'un ölümü başka çocukların hayatını kurtaracaksa, buna değer.'