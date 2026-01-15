Instagram'a yeni özellik! Artık karşılıklı takip de görünüyor

Sosyal medya platformu Instagram, sosyal bağlarımızı görme biçimimizi kökten değiştirebilecek bir özelliği test ediyor. Geleneksel 'Takip Edilenler' sekmesinin yanına, yalnızca karşılıklı takipleşenleri gösteren yeni bir 'Arkadaşlar' (Friends) listesi ekleniyor.Bu özellik, profil sahibinin takip ettiği ancak kendisini de geri takip eden kişilerden oluşan özel bir liste sunuyor.Mevcut sistemde bir profile girdiğinizde 'Takipçi' ve 'Takip Edilen' sayılarını ayrı ayrı görüyoruz. Yeni test edilen arayüzde ise odak noktası karşılıklı etkileşim oluyor.Sadece sizin takip ettiğiniz ve sizi de geri takip eden hesaplar 'Arkadaşlar' listesinde yer alıyor.'Arkadaşlar' listesi özelliği şu an için bir A/B testi, yani her kullanıcıda görünmüyor. Instagram, gelen tepkilere göre bu özelliğin kalıcı olup olmayacağına veya nasıl bir tasarımla sunulacağına karar verecek.