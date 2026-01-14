WhatsApp'tan Fotoğraf Hamlesi!

WhatsApp, iOS platformunda kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni bir özellikle gündeme geldi.Beta sürümde ortaya çıkan bilgilere göre, uygulama profillere kapak fotoğrafı ekleme imkanı sunmaya hazırlanıyor.Profil fotoğrafının üzerinde konumlanacak geniş görsel alan sayesinde kullanıcılar, hesaplarını daha özgün ve dikkat çekici bir şekilde düzenleyebilecek.Daha önce yalnızca WhatsApp Business hesaplarında kullanılan bu özellik, standart kullanıcılar için de erişilebilir hale gelirse profil sayfalarında önemli bir görsel değişim yaşanacak.Yeni özellikle birlikte kullanıcıların galerilerinden görsel seçebileceği, kapak fotoğrafını kırpma ve konumlandırma gibi düzenlemeler yapabileceği ifade ediliyor.Görselliğin artmasıyla birlikte gizlilik ayarlarının nasıl şekilleneceği de merak konusu.Kullanıcıların kapak fotoğraflarını kimlerin görebileceğini belirleyip belirleyemeyeceği, özelliğin kullanım şeklini doğrudan etkileyecek.Henüz geliştirme aşamasında olan ve beta kullanıcılarının erişimine açılmayan kapak fotoğrafı özelliğinin, WhatsApp’ın son dönemde profil odaklı yenilikleri göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.