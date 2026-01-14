CHP'de üye sayısı paniği! Genel merkezde soğuk duş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Ocak'ta açıkladığı verilere göre, CHP'ye son 6 ayda yalnızca 19 bin kişi üye oldu. AK Parti ise bu süreçte 664 bin üyeyi daha bünyesine dahil etti. CHP'nin yeni üye kayıtlarında Saadet Partisi ve Anahtar Parti'nin bile gerisinde kalması, genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı. Saadet Partisi 67 bin, Anahtar Parti ise 62 bin yeni üye ile CHP'yi geçmeyi başardı. Son güncelleme ile AK Parti'nin toplam üye sayısı 11,5 milyonu aşarken, CHP ise 1,9 milyonda kaldı.Parti içerisinde geçen hafta hemen hemen her gün gerçekleştirilen toplantılarda söz konusu durumun da ana gündem maddeleri arasında yer aldığı bildirildi. Partili kurmaylar arasında 'Neden üye sayımız artmıyor?' sorusuna cevap aranırken, yeni üye kampanyası için de düğmeye basıldı. 'Anketlerde birinci partiyiz' iddiasını sık sık dile getiren Özel'in, üye sayısındaki büyük çelişki sebebiyle yeni üye kampanyasına büyük hassasiyet gösterdiği öğrenildi.Yeni üye kampanyasının detayları ve kapsamının ilk MYK toplantısında netleşmesi bekleniyor. Partili kurmayların ise il örgüt temsilcilerine, 'Seçmen size gelmiyorsa, siz seçmene gideceksiniz' şeklinde talimatlar verdiği daha sıkı çalışmaları yönünde telkinlerde bulunduğu öğrenildi.Öte yandan CHP lideri Özel, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, parti içi Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin kurulduğunu açıkladı. Konseyde hem MYK hem de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki isimlerin ortak çalışacağı belirtildi. Ofis bünyesinde görev yapan gölge kabineyi 1,5 ay önce MYK'den ayırıp, ardından MYK ile söz konusu grubu yeniden birleştiren Özel'in bu hamlesi, 'Yönetim sistemi yapboza döndü' eleştirilerini de beraberinde getirdi.