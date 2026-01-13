  • USD: 43,08 - 43,15
Banka aracından 30 milyon TL gasp ettiler: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda, 6 kişi ATM’ye para koyan banka aracının 2 personelini etkisiz hale getirip, yaklaşık 30 milyon lirayı gasp etti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada kimlikleri tespit edilen 6 kişi kıskıvrak yakalanırken, Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekleme: 13.01.2026 - 20:45 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:01
Banka aracından 30 milyon TL gasp ettiler: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!Olay, dün, Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM'nin önünde meydana geldi. İki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan banka aracının silahlı 2 personeli, bir grup tarafından tabancayla etkisiz hale getirildi.
Banka aracından 30 milyon TL gasp ettiler: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Şüpheliler, çalışanları plastik kelepçeyle bağlayıp, banka aracında ve ATM'deki 30 milyon liraya yakın parayı alıp otomobille kaçtı.

Banka aracından 30 milyon TL gasp ettiler: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin C.M. (24), M.M. (26), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) olduğu belirlendi. Polis, 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Banka aracından 30 milyon TL gasp ettiler: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve 1 tüfek ele geçirildi.

Çalınan paranın büyük bir kısmının da bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.