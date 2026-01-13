Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir’de 1 ton 625 kilogram...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'İzmir'de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. (Bu hammadde ile 5,5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebiliyor) 2 şüpheliyi yakaladık. Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.Menderes Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi. Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak'