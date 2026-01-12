Mehmet Ali Erbil'in Korktuğu Başına Geldi!

Magazin gündeminin renkli ve tartışmalı isimlerinden biri olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla her zaman gündemde kalan isimlerden biriydi. Eşi Gülseren Ceylan ile yaşadığı evlilik ve zaman zaman gündeme gelen boşanma iddiaları, Erbil'in hayatını magazin sayfalarından hiç düşürmedi.Ancak Erbil'in bu kez gündemdeki konu, özel yaşamındaki tartışmalar değil, yıllardır hayatının bir parçası olan sadık bir dostu oldu.Ünlü şovmen, 15 yıldır yanından ayırmadığı köpeği Köpük'ü kaybetmenin acısını sevenleriyle paylaştı. Erbil sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 'Köpük'üm melek oldu' ifadelerini kullandı.Erbil önceki yıllarda can dostu için, 'Ölecek diye her gün ağlıyorum' sözleriyle köpeğine olan sevgisini dile getirmişti.Hayranları ve takipçileri, Erbil'e sosyal medyada destek mesajları gönderdi.