AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: SDG mutabaka uymalı bir ülkede 2 ordu olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, 'Venezuela'daki müdahalenin ve Devlet Başkanı Maduro'nun şuan bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız. Her zaman dış müdahaleler olumsuz sonuçlar doğuruyor.' dedi.İşte Çelik'in konuşmasından satırbaşları;Ülkemize dönük sanal bahis bir operasyon olarak kullanılıyor. İllegal tarafı bunun mafya yapılanmalarıyla bağlantısı kara para tüm boyutlarıyla ele alınarak bunun ülkemize toplumumuza vatandaşlarımıza zararını engelleyecek şekilde eylem planını ortaya koymaya çalışacağız.'İRAN'DA KAOS İSTEMİYORUZ'Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. Tabi burada İran toplumunda ve devlet hayatında bazı sorunlar olduğunu yok saymıyoruz. Ama sorunların çözülmesi İran Cumhurbaşkanı sayın Pezeşkiyan'ın ifade ettiği gibi İran toplumunun kendi öz dinamikleriyle gerçekleşmeli. İran devletinin kendi milli iradesiyle gerçekleşmelidir. Dışarıdan yapılan müdahalelerin daha kötü sonuçlar doğuracağını özellikle de İsrail'in kışkırtmasıyla ortaya çıkacak bir takım müdahalelerin daha büyük krizlere yol açacağını görüyoruz.Venezuela'daki müdahalenin ve Devlet Başkanı Maduro'nun şuan bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız. Her zaman dış müdahaleler olumsuz sonuçlar doğuruyor.'SURİYE ORDUSU GEREKENİ YAPTI'Suriye'de önemli gelişmeler oldu. Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. Burada SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir.Gazze'de sarı hat çekilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Gazze'ye daha çok in sanı yardım girmesi konusunda uluslararası toplumun iradesi son derece önemlidir.TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU BİR KERE DAHA ANLAŞILDI'Burada önemli olan şudur. Suriye'nin bütünlüğü önemlidir. İç barışı önemlidir, Egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.'İSRAİL İŞGALİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'Sarı hat üzerinden Gazze içerisinde İsrail yeni bir sınır haline getirmeye çalışıyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım Gazze'nin işgalinin meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. Bu söz konusu olamaz.Cumhurbaşkanımızın dış politikaya ilişkin yoğun bir temas trafiği var. Suriye'de olaylar çıktıktan sonra Şara ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.SORU-CEVAPSURİYE'DE ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI MI KIŞKIRTILIYOR?Suriye'de terör örgütü sözcüleri gerek Avrupa'dan gerek Suriye'den gerek Kandil'den konuşanlar Suriye'de bir Arap-Kürt çatışması tetiklendi şeklinde sözler söylüyorlar. Bunu tetiklemeye çalışan bir odak varsa bunun SDG olduğu net bir şekilde görülüyor. Suriye içerisinde Kürt kardeşimize, Alevi, Şi kardeşimize kötü gözle bakılmasının karşısında önce biz dururuz. Suriye hükümetin mutabıkız.'ONLAR TERÖR FAALİYETLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'Bu hassasiyetler Türkiye tarafından iletiliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir dürzi kardeşimize, Alevi, Şii kardeşimize kötü gözle bakanın karşısında Türkiye Cumhuriyeti durur. Kendisine Dürzi'nin temsilcisiyim diyenlerin aslında Kürtle, Dürzi ile, Alevi Şii ile bir alakası yok. Onlar terör faaliyetleri yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine müdahale edildiği zaman sanki bir mezhep grubuna müdahale edilmiş gibi bunu sunuyorlar.CHP'NİN ELEŞTİRİLERİ HAKKINDABizim partimizin alevi canlarımızı sahiplenmesi, bu konudaki hassasiyeti son derece açık ifade ettiğimiz bir husustur. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanından beri ortaya koyduğu gayretler yüksektir. İkincisi emekli büyüklerimizle ilgili burada en büyük hassasiyet her zaman onlarla ilgili olarak gösterilmiştir. Bütçe imkanları içerisinde ekonomik programın ilerlemesine bağlı olarak hiçbir zaman emeklimizi, çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Son derece saygısız ifade kullanmalarını kendi sicillerine işleyen bir şey.'EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZDEN BİR TANESİ'Bizim arkadaşlarımızın yaptıkları görevlere layık olup olmadıkları arkadaşlarımız kendi siyasi emekleriyle Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu göreve getirilmiştir. Görevi hakkıyla yapmaktadırlar. Burada emeklilerimiz üzerinden, alevi canlarımız üzerinden AK Parti'ye dönük tartışma açılması tümüyle reddettiğimiz bir konudur. Biz Alevi canlarımızla da biriz beraberiz, bütün siyasi hayatımız boyunca en önemli önceliklerimizden bir tanesi bizim emeklilerimizle yürüdüğümüz yolda onların her zaman yanında olmaktır.'İRAN'A DIŞARIDAN MÜDAHALE SON DERECE OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURUR 'İran konusu komşumuzdur. Çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Kardeş İran halkının başına sıkıntı gelmemesi, zorlukla karşı karşıya kalmaması bizim en büyük hassasiyetlerimizden birisidir. İran'da sorunlar olduğu görülüyor. Bunu halletmesi gereken İran toplum hayatı ve İran devlet hayatının kendi öz dinamikleridir. Dışarıdan müdahale son derece olumsuz sonuçlar doğurur.