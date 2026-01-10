İstanbul'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi

Kaza, D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde Avcılar istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 EYJ 011 plakalı araç sürücüsü yolda durunca arkasında ilerleyen 34 NEU 264 plakalı otomobil sürücü duramadı ve çarptı.Daha sonra arkadan gelen 4 araç ta duramadı. 6 aracın karıştığı kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan taksi şoförü ve otomobil sürücüsünü ambulanslar ile hastaneye götürdü.Kaza nedeniyle karayolunun 2 şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.