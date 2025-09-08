Gürsel Tekin İl Binasına Gidiyor! Açıkladı...

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, bugün CHP İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı. A Haber'e özel açöıklamalarda bulunan Tekin, önce bir basın toplantısı düzenleyeceğini ardından da il başkanlığına gideceğini belirtti.8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanarak 8 Eylül'de il binasına gideceğini duyurdu. Bunun üzerine CHP Gençlik Kolları, parti binası önünde toplanma çağrısı yaptı.Gece saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası tansiyon yükseldi. CHP'li Ali Mahir Başarır, il binası önünde görev yapan polislerle tartışarak üzerine yürüdü. CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde zaman zaman gergin anlar yaşandı.Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekiplerinin dün gece aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.