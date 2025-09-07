  • USD: 41,10 - 41,17
Küçükçiftlik Park’ında halka açık konser düzenleyen Manifest gurubu üyelerinin giyindiği kostüm dikkat çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahnedeki dans ve gösterilerilerinin uygunsuz olduğu gerekçesiyle haklarında “Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Manifest Grubu'na Soruşturma! Teşhircilik...
