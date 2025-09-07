  • USD: 41,10 - 41,17
  • EURO: 48,01 - 48,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de Deprem! AFAD Duyurdu!

Son Dakika Haberine göre, Balıkesir'in, Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 4,1 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 7.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 7.09.2025 - 13:34 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: CNN Turk
Balıkesir'de Deprem! AFAD Duyurdu!AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin derinliği, 7,72 kilometre olaak belirlendi.

12.41'de de büyüklüğü 4,1 ve derinliği 9,96 kilometre olan 2'nci bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Balıkesir'de Deprem! AFAD Duyurdu!


'SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı.

Balıkesir'de Deprem! AFAD Duyurdu!