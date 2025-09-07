Altında Durum Ne? Yatırımcıyı Ne Bekliyor?

7 Eylül Pazar günü altın piyasasındaki gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler değerli metali yukarı yönlü desteklerken,ABD'den gelen zayıf istihdam verileri de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu.Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altının güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların merak konusu.Hafta başında 4 bin 608 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı 7 Eylül 2025 sabahı itibarıyla 4 bin 789 TL seviyesinde işlem görüyor.Alış fiyatı: 4.789 TLSatış fiyatı: 4.793 TLÖnceki kapanış: 4.706 TLAlış fiyatı: 7.788 TLSatış fiyatı: 7.854 TLÖnceki kapanış: 7.724 TLAlış fiyatı: 15.576 TLSatış fiyatı: 15.709 TLÖnceki kapanış: 15.448 TLAlış fiyatı: 30.655 TLSatış fiyatı: 31.251 TLÖnceki kapanış: 30.683 TLAlış fiyatı: 31.613 TLSatış fiyatı: 32.402 TLÖnceki kapanış: 31.813 TLAlış fiyatı: 31.089 TLSatış fiyatı: 31.305 TLÖnceki kapanış: 30.754 TLAlış fiyatı: 3.587 USDSatış fiyatı: 3.587 USDÖnceki kapanış: 3.545 USD