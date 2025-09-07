  • USD: 41,10 - 41,17
7 Eylül Pazar günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın alış ve satış fiyatlarındaki son durum altın alışverişi yapacakların yakın takibinde.

Altında Durum Ne? Yatırımcıyı Ne Bekliyor?7 Eylül Pazar günü altın piyasasındaki gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler değerli metali yukarı yönlü desteklerken,

ABD'den gelen zayıf istihdam verileri de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu.

Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altının güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların merak konusu.

Hafta başında 4 bin 608 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı 7 Eylül 2025 sabahı itibarıyla 4 bin 789 TL seviyesinde işlem görüyor.

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 4.789 TL

Satış fiyatı: 4.793 TL

Önceki kapanış: 4.706 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı: 7.788 TL

Satış fiyatı: 7.854 TL

Önceki kapanış: 7.724 TL

YARIM ALTIN

Alış fiyatı: 15.576 TL

Satış fiyatı: 15.709 TL

Önceki kapanış: 15.448 TL

TAM ALTIN

Alış fiyatı: 30.655 TL

Satış fiyatı: 31.251 TL

Önceki kapanış: 30.683 TL

ATA ALTIN

Alış fiyatı: 31.613 TL

Satış fiyatı: 32.402 TL

Önceki kapanış: 31.813 TL

REŞAT ALTIN

Alış fiyatı: 31.089 TL

Satış fiyatı: 31.305 TL

Önceki kapanış: 30.754 TL

ONS ALTIN

Alış fiyatı: 3.587 USD

Satış fiyatı: 3.587 USD

Önceki kapanış: 3.545 USD