Altında Durum Ne? Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
7 Eylül Pazar günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın alış ve satış fiyatlarındaki son durum altın alışverişi yapacakların yakın takibinde.
7 Eylül Pazar günü altın piyasasındaki gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler değerli metali yukarı yönlü desteklerken,
ABD'den gelen zayıf istihdam verileri de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu.
Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altının güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların merak konusu.
Hafta başında 4 bin 608 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı 7 Eylül 2025 sabahı itibarıyla 4 bin 789 TL seviyesinde işlem görüyor.
HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 4.789 TL
Satış fiyatı: 4.793 TL
Önceki kapanış: 4.706 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış fiyatı: 7.788 TL
Satış fiyatı: 7.854 TL
Önceki kapanış: 7.724 TL
YARIM ALTIN
Alış fiyatı: 15.576 TL
Satış fiyatı: 15.709 TL
Önceki kapanış: 15.448 TL
TAM ALTIN
Alış fiyatı: 30.655 TL
Satış fiyatı: 31.251 TL
Önceki kapanış: 30.683 TL
ATA ALTIN
Alış fiyatı: 31.613 TL
Satış fiyatı: 32.402 TL
Önceki kapanış: 31.813 TL
REŞAT ALTIN
Alış fiyatı: 31.089 TL
Satış fiyatı: 31.305 TL
Önceki kapanış: 30.754 TL
ONS ALTIN
Alış fiyatı: 3.587 USD
Satış fiyatı: 3.587 USD
Önceki kapanış: 3.545 USD
ABD'den gelen zayıf istihdam verileri de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu.
Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altının güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların merak konusu.
Hafta başında 4 bin 608 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı 7 Eylül 2025 sabahı itibarıyla 4 bin 789 TL seviyesinde işlem görüyor.
HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 4.789 TL
Satış fiyatı: 4.793 TL
Önceki kapanış: 4.706 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış fiyatı: 7.788 TL
Satış fiyatı: 7.854 TL
Önceki kapanış: 7.724 TL
YARIM ALTIN
Alış fiyatı: 15.576 TL
Satış fiyatı: 15.709 TL
Önceki kapanış: 15.448 TL
TAM ALTIN
Alış fiyatı: 30.655 TL
Satış fiyatı: 31.251 TL
Önceki kapanış: 30.683 TL
ATA ALTIN
Alış fiyatı: 31.613 TL
Satış fiyatı: 32.402 TL
Önceki kapanış: 31.813 TL
REŞAT ALTIN
Alış fiyatı: 31.089 TL
Satış fiyatı: 31.305 TL
Önceki kapanış: 30.754 TL
ONS ALTIN
Alış fiyatı: 3.587 USD
Satış fiyatı: 3.587 USD
Önceki kapanış: 3.545 USD