O Marka Kamera Sensöründe Devrime Gidiyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok hızlı hareket eden nesneleri doğru ve keskin bir şekilde yakalayabilen, global shutter seviyesinde bir deklanşöre sahip görüntü sensörü üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu gelişmiş kamera teknolojisinin gelecekteki iPhone modellerinde de yer alabileceği belirtiliyor.Günümüzde akıllı telefon kameralarının çoğu, fotoğraf ve video çekerken “rolling shutter” yöntemini kullanıyor. Bu yöntemde, görüntü satır satır taranarak yakalanıyor ve bu durum hızlı hareket eden bir nesne çekildiğinde görüntüde bozulmalara, eğrilmelere veya kaymalara yol açıyor.Global shutter teknolojisinde ise durum farklı; tüm piksel satırları aynı anda ışığa maruz kalıyor ve veri okuma işlemi eşzamanlı olarak yapılıyor. Bu sayede tüm kare tek bir anda yakalanıyor ve çok hızlı hareket eden cisimler kusursuz bir doğrulukla görüntülenebiliyor.Global shutter yapısını akıllı telefonlara adapte etmek bugüne kadar zorlu bir süreçti çünkü bu mimari piksel boyutlarını büyütmeyi gerektiriyordu ve bu da çözünürlüğün düşmesine neden oluyordu. Ancak Samsung, 1.5 mikrometre piksel aralığına sahip standart bir rolling shutter sensörüne yeni bir piksel yapısı ekleyerek global shutter yeteneğini akıllı telefon form faktörüne uygun hale getirmeyi başardı.Şirket, normalde piksellerden gelen analog sinyalleri dijitale çeviren ADC'yi (Analog-Dijital Dönüştürücü) her pikselin içine entegre ederek piksel seviyesinde bir ADC mimarisi geliştirdi. Mevcut global shutter pikselleri yaklaşık 3 mikrometre seviyesindeyken, Samsung bu sorunu çözmek için 1.5 mikrometrelik pikselleri 2×2'lik bir paket halinde birleştirerek 3 mikrometrelik temel bir birim oluşturdu.Bu dört piksel bir ADC'yi paylaşıyor. Bu durumda 2×2'lik kısım rolling shutter gibi sıralı çalışıyor, ancak geri kalan bölümler global shutter işlevini yerine getirebiliyor. Bu kısmi rolling shutter işlemi nedeniyle hafif bir bozulma meydana geldiği için, bu tam bir global shutter işlevi görmüyor.Samsung, optik akış bilgisini (nesne veya kamera hareket ettiğinde piksellerdeki parlaklık değişimi) çıkararak hareket telafisini sağlayan bir algoritma eklediğini belirtiyor. Bu yöntemle, çok küçük piksel boyutunda bile global shutter özelliklerine sahip yüksek çözünürlüklü bir sensör elde ettiklerini açıklıyor.Şirket, bu çalışmayı “yarı iletken devrelerin olimpiyatları” olarak bilinen ISSCC 2026 konferansında sunmayı planlıyor. Bu yılın başlarında Samsung, rolling shutter ve global shutter teknolojilerini birleştiren hibrit bir deklanşör konseptini de tanıtmıştı.Öte yandan, Apple'ın da bu teknolojiye ciddi bir ilgi gösterdiği ve global shutter sensörlerini iPhone'lara entegre etmeye yönelik patentler aldığı biliniyor. Apple ve Samsung'un yeni nesil CMOS görüntü sensörleri üzerinde ortak çalışmalar yürüttüğü de gelen bilgiler arasında.