Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin İle Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti. Gözler Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmedeydi…Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Putin de görüştü.Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu' için bulunduğu Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi.Ayrıca AB'nin Rus fonlarını dondurması dahil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti.Cumhurbaşkanımız, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğimizi, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimizi belirtti. Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye'deki son durum ile Güney Kafkasya'daki barış süreci konuları da ele alındı.'Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin mümkün olduğunda gerçekleşeceğini, iki liderin 'iletişim eksikliği yaşamadığını' söyledi.Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu' dedi.