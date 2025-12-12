Güllü'nün kızının mesajları gün yüzüne çıktı! Tüm planını açık açık söylemiş

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinin terasının penceresinden düşerek yaşamını yitirmesi, haftalardır magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri.Söz konusu olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta gerçekleşti.Ünlü sanatçı kızı ve arkadaşıyla eğlendiği esnada pencereden düşerek hayatını kaybetti.52 yaşındaki sanatçının ölümü, ardı arkası kesilmeyen tartışmaları da beraberinde getirdi.YURT DIŞINA KAÇMAK İÇİN HAZIRLANIRKEN YAKALANDIŞüpheli ölümde gözler, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrilirken geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Gülter ve Ulu, ifadelerinde yurt dışına değil Yalova'ya gitmek için valiz hazırladıklarını dile getirdi.MESAJLAR ORTAYA ÇIKTIKonuyla ilgili tartışmalar sürerken Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınmadan saatler önce Güllü'nün eski asistanı Çiğdem E.'ye attığı mesaj ortaya çıktı.'TUĞYAN VALİZLERİNİ ALIP ÇINARCIK'A DÖNECEKMİŞ'WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlarda Gülter'in 'Yalova'ya döneceğim' dediği göze çarptı. İstanbul Büyükçekmece'de kaldıkları evin sahibi olan T.Y.'nin de Çiğdem D.E.'ye mesaj attığı dikkat çekti.T.Y. mesajında 'Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık'a dönecekmiş. Ben en azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun' ve 'Çocuklar şimdi çıktı haber vereyim' ifadelerine yer verdi.'BIRAKIN YURT DIŞINI YALOVA'YA DÖNECEK PARALARI YOKTU'Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun avukatı Rahmi Çelik de yaptığı açıklamada 'Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları yoktu' şeklinde konuştu.